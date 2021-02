0 Facebook Crollo a San Martino, la terra cede e frana: vigna a rischio L'area della certosa e di Castel Sant'Elmo è a rischio a causa dei cedimenti del tufo. Ignorati gli allarmi News 9 Febbraio 2021 16:21 Di redazione 1'

È crollato un antico muro di contenimento all’interno della Vigna di San Martino, bene monumentale di proprietà del gallerista napoletano Peppe Morra. La vigna, che di cedimenti simili ne aveva già subiti, ha visto la disponibilità di fondi per rimetterla in sesto, ma si è tutto fermato sulla carta.

Crollo a San Martino

La frana c’è stata l’altra notte ed ha per fortuna ha interessato solo questa parte di quel capolavoro che sovrasta la città. Ma cedimenti e crolli ci sono stati anche in altre zone. Come ad esempio per il belvedere e la scala della pedamentina.

Diversi gli allarmi, secondo quanto riportato da Il Mattino, fatti anni fa. Molti anche i fondi stanziati. Purtroppo, però, le cose non sono mai cambiate e il crollo di parti dell’intero complesso è rimasto all’ordine del giorno.