0 Facebook Dramma in casa, ragazza di 25 anni muore nel sonno sbranata dal cane di un familiare Cronaca 9 Febbraio 2021 15:59 Di redazione 2'

Una incredibile tragedia arriva dal Regno Unito, dove una ragazza è morta a soli 25 anni sbranata dal cane di un familiare. La ragazza, di nome Keira Ladlow, stava dormendo nell’abitazione di alcuni suoi familiari, a Birmingham, quando è stata attaccata.

Dramma in casa, ragazza di 25 anni muore nel sonno sbranata dal cane di un familiare

A fare il macabro ritrovamento sono stati i familiari il mattino seguente. Il cane che ha ucciso Keira nel sonno è un bullmastiff, una razza pericolosa per la mole e per la dentatura, ma generalmente dolce e affettuosa con le persone a cui è abituata. Keira, come riporta il Sun, che viveva insieme alla sua famiglia allargata e gestiva un bar, è stata trovata morta, con un braccio completamente dilaniato dai morsi del cane.

Le testimonianze

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, ascoltati dagli investigatori, la giovane era un’amante dei cani e avrebbe portato in casa l’animale incriminata per colmare il vuoto lasciato dal suo precedente cane, ossia un pitbull morto di tumore settimane prima.

La 25enne, affermano i vicini, non era in realtà riuscita finora a instaurare un buon rapporto con il suo nuovo amico a quattro zampe, dato che “ temeva l’aggressività del cane ”. Secondo altre opposte testimonianze, l’animale si era al contrario completamente abituato alla vita a casa di Keira, riconoscendo ormai come familiare la presenza della ragazza e dei parenti della stessa.

Gli agenti stanno indagando su quanto accaduto. Molto probabilmente il cane verrà abbatuto.