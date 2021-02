0 Facebook Muore la nonna di Stefano De Martino, attacchi a Belen: “Non hai rispetto” News 6 Febbraio 2021 12:51 Di redazione 1'

Pioggia di attacchi a Belen Rodriguez. Il profilo della show girl argentina ha ricevuto molti commenti negativi in seguito alla scomparsa della nonna di Stefano De Martino. Il ballerino napoletano sta facendo i conti con il terribile dolore dovuto alla perdita di una persona a lui tanto cara.

Belen attaccata dopo il lutto di Stefano De Martino

In tanti si aspettavano una parola da Belen o quanto meno il silenzio, ovvero non condividere nulla sui social come forma di rispetto del lutto del suo ex marito. Invece la show girl non ha scritto nulla e ha condiviso diverse storie in cui si riprende in compagnia del suo attuale compagno, Antonino Spinalbese.

“Non hai rispetto”, “Un po’ di silenzio in un momento di lutto”, questi e tanti altri gli attacchi dei followers a Belen Rodriguez. In tanti si domandano se anche lei non conoscesse la nonna di Stefano De Martino, che di fatto era la bisnonna di suo figlio Santiago.