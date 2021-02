0 Facebook Lutto per Stefano De Martino, è morta l’amata nonna del conduttore napoletano Spettacolo 5 Febbraio 2021 20:06 Di redazione 1'

Lutto per Stefano De Martino. E’ morta la cara nonna del ballerino napoletano, la signora Elisa, prima fan del nipote. La nonnina, a 85 anni, è deceduta dopo esser caduta in casa a Torre Annunziata. Inutile l’arrivo dei soccorsi.

I funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo nella città campana. Nonna Elisa era molto nota ai fan di De Martino, che spesso condivideva sui social network foto e video con l’anziana signora. Di recente Stefano aveva parlato della nonna in merito alla questione dei regali di Natale: “Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di Natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli”.

Al momento l’ex marito di Belen Rodriguez non ha ancora commentato la scomparsa della sua adorata nonnina.