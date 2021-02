0 Facebook Giletti lecca le gambe della De Girolamo che risponde: “Un gioco, amo provocare” La risposta della De Girolamo. L'ex Ministro, pronta alla sua nuova avventura come conduttrice, ha commentato la vicenda durante un'intervista News 8 Febbraio 2021 12:48 Di redazione 1'

Ha spiegato tutto grazie ad un’intervista rilasciata a La Repubblica. Due i filoni, da una parte il chiarimento in merito alla foto della ‘discordia’, dall’altra il lancio della nuova trasmissione che la vedrà nel ruolo inedito di conduttrice.

Protagonista Nunzia De Girolamo che dopo aver chiuso la parentesi con la politica, finita con una tanto attesa assoluzione, ha iniziato una nuova avventura: in televisione. Prima come ospite fisso da Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena‘ e poi come timoniere di ‘Ciao maschio‘.

La risposta della De Girolamo

La De Girolamo, nell’intervista, ha anche spiegato il perché di quella foto proprio con Giletti. Il conduttore è stato immortalato da Chi mentre leccava le gambe dell’ex Ministro. “È tutto un gioco, una cosa nata per scherzo. Tra me e Giletti c’è un ottimo rapporto. Io amo provocare e mio marito, purtroppo, non è geloso. Sono una bacchettona ma non una moralista“, ha detto la De Girolamo.