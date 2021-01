0 Facebook Giletti lecca le gambe della De Girolamo, scoppia la polemica per il conduttore Spettacolo 29 Gennaio 2021 21:38 Di redazione 1'

Una fotografia che non doveva essere pubblicata e che invece un bravo paparazzo ha scattato e destinato alla prima pagina di ‘Chi‘. Nell’immagine si vede Massimo Giletti leccare le gambre dell’ex Ministro Nunzi De Girolamo.

La coppia, da tempo volto noto di La7, è finita al centro di una polemica. A quanto pare non c’è nessun retroscena intimo o sentimentale…la posa è servita, forse a lanciare un nuovo programma televisivo che vedrà protagonisti entrambi.

“Uno scatto scherzoso non destinato alla pubblicazione. Con Nunzia che è un’amica abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico“, ha detto – come riportato da Libero Giletti. Ha invece dichiarato la De Girolamo: “Ci piacciamo, ma non potremmo stare insieme perché io lo insulto di continuo“.