Cantante neomelodica uccisa dal marito, le ultime parole di Piera Napoli: "Muori il 13 febbraio" Cronaca 8 Febbraio 2021

Prima notte in cella per Salvatore Baglione, l’uomo di 37 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, Piera Napoli, una cantante neomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli. La donna è stata trovata ieri nel bagno dell’appartamento, al piano terra di un complesso di case in un piccolo residence in via Vanvitelli, a Cruillas, in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio.

Le ultime parole di Piera Napoli prima di morire

L’uomo nella giornata di domenica è stato fermato con un provvedimento della Procura per omicidio volontario aggravati da crudeltà e futili motivi. La vittima prima di morire aveva scritto sul proprio profilo Facebook la frase: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13”. Parole che oggi riecheggiano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Piera.

Secondo quanto raccontano i vicini di casa la donna un mese fa aveva chiamato la Polizia dopo l’ennesima aggressione da parte del marito ma poi non aveva presentato la denuncia.