Tragedia a Palermo, dove oggi è stato riscontrato un nuovo caso di femminicidio. La vittima e’ Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni.

La donna, mamma di tre figli piccoli, è stata trovata morta nel bagno di casa.Il marito Salvatore Baglione, 37 anni, si è presentato spontaneamente in una stazione dei carabinieri e ha confessato.

I militari della compagnia San Lorenzo di Palermo hanno trovato Pietra Napoli, casalinga e cantante neomelodica, a terra nel bagno della sua casa di via Vanvitelli nel popolare quartiere Cruillas di Palermo. La donna, secondo la prima ricognizione del medico legale, ha profonde ferite da taglio in tutto il corpo. Nel primo sopralluogo è stato sequestrato un coltello da cucina con evidenti tracce di sangue.

La donna aveva già denunciato

Un mese fa Pietra Napoli, aveva chiamato la polizia per le violenze e le aggressioni subite da parte del marito. Il sostituto procuratore Federica Paiola e il capitano Simone Calabrò, comandante della compagnia di San Lorenzo stanno interrogando il marito per capire cosa sia accaduto nell’appartamento di via Vanvitelli.

Il marito dovrà spiegare il significato di alcuni post pubblicati su Facebook questa mattina: a cominciare da quello della pagina Dna criminale condiviso sul suo profilo con una foto di Robert De Niro e la scritta “Il rispetto… gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.