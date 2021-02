0 Facebook Piera Di Napoli, uccisa dal marito. Il padre: “Restava in quella casa per i bambini” Cronaca 7 Febbraio 2021 20:42 Di redazione 1'

Il padre di Piera Napoli,la donna uccisa a coltellate stamattina a Palermo, dopo aver appreso la notizia, si è precipitato a casa della figlia.

Ai giornalisti ha raccontato che il rapporto tra marito e moglie era incrinato: “Mia figlia restava ancora in quella casa per i bambini”. La notizia dell’uccisione della giovane mamma e cantante ha provocato tante reazioni nel mondo dei neomelodici. “Era una ragazza semplice e solare. Una persona veramente per bene – scrive su Facebook Piero Sala, discografico e proprietario della Air Music, lo studio di registrazione audio dove Piera Napoli ha lavorato negli ultimi 5 anni – Sono distrutto. In genere cantava canzoni d’amore neomelodiche di cui curavo gli arrangiamenti. Lei portava i testi e io mettevo la musica. Brani che possiamo definire puliti, senza esaltazione della malavita. Si distingueva da tante persone legate a questo mondo. Non mi sarei mai aspettato da suo marito un gesto del genere.”