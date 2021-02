0 Facebook Incidente sull’A14, i volontari Elisabetta e Federico muoiono mentre trasportavano animali per le adozioni News 7 Febbraio 2021 19:03 Di redazione 2'

E’ di due morti il terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, nella corsia diretta a nord tra Pesaro e Cattolica. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone, all’altezza del chilometro 148.

Anche un cane è morto nello schianto: l’animale, che si trovava a bordo di un furgone, doveva essere trasportato al Nord per l’adozione, nell’ambito di una staffetta di volontari.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

LE VITTIME

Tra le vittime, Elisabetta Barbieri, volontaria animalista, che viveva in Lombardia ma collaborava con l’Enpa di San Severo per effettuare delle staffette per le adozioni.

Elisabetta, nota tra le associazioni di tutta Italia per il suo impegno, viaggiava su un furgone a bordo del quale c’erano diversi animali randagi da trasportare al Nord per darli in adozione.

L’altra vittima è l’autista, Federico Tonin, di 47 anni. Entrambi sono deceduti sul colpo. Anche uno dei cani è morto nello schianto, mentre molti altri, terrorizzati, si sono riversati nell’autostrada e sono fuggiti.

Tutto il carico di animali è stato recuperato e sistemato in un autotreno per il trasporto cavalli che è stato fatto arrivare sul posto.