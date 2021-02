0 Facebook Terremoto a Napoli, trema la terra nei Campi Flegrei Cronaca 7 Febbraio 2021 09:23 Di redazione 1'

Terremoto a Napoli nel cuore della notte. Paura a Pozzuoli, epicentro dell’evento sismico, che in molti quartieri di Napoli dove la scossa è stata avvertita molto forte dalla popolazione.

L’evento è avvenuto alle 4.13 del mattino con epicentro nei Campi Flegrei, di magnitudo 2.2, ad una profondità di 2km.

L’Osservatorio Vesuviano ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Ricther questa notte, con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 chilometri.

L’evento è stato avvertito in gran parte della cittadina puteolana con tanta gente che per il timore è scesa in strada cuore della notte. Sui social ci sono stati molti commenti riguardo l’evento tellurico di questa notte.