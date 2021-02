0 Facebook Vergogna a Napoli, molestava ragazzine al centro direzionale: fermato Napoli Città 7 Febbraio 2021 10:57 Di redazione 1'

Vergogna al Centro direzionale di Napoli, dove ieri sera alle 18 30 circa, un uomo – il cui nome non è stato reso ancora noto – è stato messo in stato di fermo e portato via dai carabinieri, con l’accusa di molestie.

Una pattuglia di guardie particolari giurate della GE.Se.ce.di è intervenuta in seguito ad una segnalazione fatta da alcune ragazze, che lo avevano indicato come molestatore.

Le ragazzine hanno riferito che gli atteggiamenti sconvenienti dell’uomo erano dedicati anche ai minori presenti nella zona.

Le guardie particolari giurate hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto, visto l’atteggiamento aggressivo e reticente dell’uomo, lo hanno fermato e portato in caserma.