0 Facebook La Valle Caudina piange Mario Fierro, giovane padre deceduto a 41 anni Cronaca 5 Febbraio 2021 17:40 Di redazione 1'

Prima il malore improvviso e poi la tragica scoperta, un tumore al cervello. E’ morto così Mario Fierro, originario della Valle Caudina, che era ricoverato al Secondo Policlinico di Napoli dove stava combattendo contro questo brutto male.

Addio a Mario Fierro

A nulla è valsa la tenacia e il coraggio con cui ha affrontato la malattia, purtroppo Mario non ce l’ha fatta ed è scomparso a 41 anni. Giovane padre di famiglia, lasica un bambino di poche settimane e la moglie.

Dolore a Valle Caudina per questa terribile perdita, tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mario Fierro. In molti si stanno stringendo alla famiglia in questo triste momento.