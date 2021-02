0 Facebook Edenlandia, gruppo di dipendenti attacca l’amministrazione: la società risponde L'azienda ha divulgato un comunicato stampa in cui chiarisce la sua posizione News 5 Febbraio 2021 16:04 Di Sveva Scalvenzi 2'

Dopo la pubblicazione di due interviste su Vocedinapoli.it, una dell’amministratore unico della New Edenlandia Spa, Gianluca Vorzillo e un’altra di un gruppo di dipendenti in contenzioso con l’azienda, la società ha divulgato un comunicato stampa per rispondere a quanto raccontato dai dipendenti a questo giornale.

L’Edenlandia risponde alle accuse di un gruppo di lavoratori

L’amministratore unico nei giorni scorsi è stato contattato dalla redazione di Vocedinapoli.it per una replica, ma ha preferito non rispondere. La società ha comunque condiviso una comunicazione in cui chiarisce la sua posizione, che pubblichiamo di seguito integralmente.

“L’amministrazione della New Edenlandia Spa, rilevando l’attuale diatriba mediatica intercorrente tra l’azienda e una parte dei lavoratori avutasi in particolare sul giornale online Voce di Napoli tiene a precisare che in ordine alla pendenza dei diversi procedimenti giudiziari instaurati, non si sottrarrà certamente agli esiti degli stessi.

Questa società, infatti, sottolinea l’assoluto rispetto e l’assoluta fiducia negli organi Giudiziari.

L’attuale polemica, però, per di più ingenerata in un periodo storico complesso, non può che nuocere la figura dell’azienda e degli imprenditori che la rappresentano.

La società, sana e con larga veduta per il futuro, cercherà di dare il massimo all’atto della riapertura per definitivamente raggiungere gli obiettivi prepostisi con l’aiuto di tutti e, dunque, soprattutto con l’aiuto dei propri dipendenti.

E’ intenzione dell’amministrazione intervenire, seppur nei limiti degli equilibri di bilancio, con l’adozione di misure concrete, finalizzate a ridurre per tutti gli impatti negativi della pandemia con azioni diversificate anche sostegno della fase di ripartenza.

Tutto quanto suddetto necessita di forza comune, e non ertamente di polemica, per riuscire a reggere ulteriormente una situazione che, ad oggi, ha già decretato la morte di centinaia di attività.

Gianluca Vorzillo

Amm.re Unico New Edenlandia Spa“.

