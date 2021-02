0 Facebook Avvocato ha un rapporto intimo in diretta davanti al giudice: dimentica Zoom aperto News 5 Febbraio 2021 15:46 Di redazione 1'

Ha rapporti intimo con una donna in diretta su Zoom. E’ Hector Robles, avvocato peruviano, che stava partecipando ad un’udienza di un processo che si teneva sulla piattaforma social quando, dimenticandosi di spegnere la videocamera del computer, si è lasciato andare e ha iniziato a fare sesso con un’altra cliente arrivata nel suo studio.

La scenetta è avvenuta agli occhi di tutte le altre persone in collegamento, giudice compreso, che ha fatto intervenire un funzionario della polizia giudiziaria. Ovviamente è in giro un filmato diventato virale in Rete: nel video si vede l’avvocato che si spoglia e si siede su una sedia davanti a una ragazza anche lei nuda, poi i due iniziano a fare le loro cose senza accorgersi di essere “in diretta” su Zoom.

L’avvocato è sotto accusa e dovrà affrontare due indagini separate, una da parte dei pubblici ministeri e un’altra dalla sua associazione forense locale. Non si sa chi sia la giovane donna, secondo alcune fonti locali, sarebbe un’altra cliente dell’avvocato.