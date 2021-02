0 Facebook Dramma Giugliano, donna muore nel sonno accanto al figlio disabile Cronaca 5 Febbraio 2021 16:30 Di redazione 1'

Dramma a Giugliano, dove una donna è stata trovata senza vita nel letto che condivideva con il figlio disabile, nel suo appartamento in via Verdi. La terribile e sconvolgente scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia giuglianese.

Ad allertare i soccorsi, come riporta il Meridiano News, sono stati i parenti della donna, preoccupati in quanto da tempo ormai non riuscivano a mettersi in contatto con lei. I militari dell’Arma, dopo essere entrati nell’appartamento, sono entrati nella camera da letto dove hanno trovato il corpo ormai senza vita della 63enne e accanto a lei il figlio disabile.

Il figlio della vittima, a causa della sua condizione, non si era accorto di quanto accaduto. Il ragazzo verrà ora affidato presumibilmente ad altri suoi parenti.