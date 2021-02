0 Facebook Errico Porzio star della tv, da febbraio ospite fisso in ‘L’ingrediente perfetto’ su La 7 Spettacolo 4 Febbraio 2021 13:03 Di redazione 1'

Il maestro pizzaiolo napoletano Errico Porzio, a partire dal 7 febbraio e fino alla fine del mese, sarà ospite fisso delle puntate domenicali del programma “L’ingrediente perfetto”, condotto da Roberta Capua e in onda su La7 alle ore 11.00.

Errico Porzio, dai premi alla tv

Porzio, in virtù della sua capacità di raccontare e spiegare sul web tecniche e piccoli accorgimenti per realizzare impasti e farciture perfetti, a dicembre è stato selezionato per ritirare il premio alla “Follia Creativa”, in rappresentanza di tutta la categoria dei ristoratori e dell’ospitalità italiana. Dopo il grande successo di divulgazione sui social, passa ora a condividere le sue conoscenze e la sua passione per l’arte bianca in tv.

In trasmissione, Porzio sarà affiancato dal nutrizionista Gianluca Mech e, in ogni puntata, saranno approfondite le caratteristiche degli ingredienti utilizzati per la realizzazione delle diverse pizze.

Errico Porzio, con le sue pizzeria di Napoli (al Vomero e a Soccavo), Salerno e Aversa, sta diventando un riferimento imprescindibile nel ricchissimo mondo della pizza italiana.