Napoli, 4 giovani immigrati nascosti tra i pneumatici del tir: "Al freddo senza acqua e cibo" Cronaca 4 Febbraio 2021

Nel corso di servizi istituzionali, predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, alle ore 00.55 del 03.02.2021, internamente all’area di servizio “San Nicola Sud” dell’autostrada A/1, personale operante della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, rinveniva, ben occultati all’interno di un semirimorchio con targhe di nazionalità Macedone, n5 cittadini stranieri, di cui, 4 minori degli anni 18 ed un giovane dell’età di anni 21 .

Il personale operante, nel corso dei controlli all’interno della predetta area di servizio, dove sono stati registrati numerosi furti in danno di veicoli industriali fermi per la sosta notturna, nel transitare tra i citati veicoli, notava dei movimenti del telone di chiusura di un semirimorchio, sebbene lo stesso fosse fermo in quel momento.

Avendo avuto il sospetto che all’interno del semirimorchio vi fossero persone intente ad asportare merce e constatata la presenza di un grosso taglio sulla parte superiore del telone, il personale della Polizia Stradale apriva i portelloni del semirimorchio. All’interno si appurava che la merce trasportata consistesse in pneumatici, e nascosti tra essi si scopriva la presenza di 4 giovani, che successivamente si accertava essere minori di nazionalità Afgana.

Fatti scendere dal semirimorchio, veniva subito fornita loro dell’acqua ed assistenza. Questi, esprimendosi esclusivamente nella loro lingua, facevano intendere che un quinto ragazzo poco prima si era lanciato dal mezzo.

Immediatamente gli agenti operanti si ponevano alla ricerca della quinta persona, che dava esito positivo, infatti, permetteva di ritrovare un ragazzo in evidente stato di ipotermia. Lo stesso veniva subito soccorso e con l’ausilio di una ambulanza veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta per le prime cure.

Gli altri ragazzi, invece, sono stati poi accompagnati negli Uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, dove si provvedeva a rifocillarli, anche con cibo e bevande calde. Dopo le formalità di rito, i minori venivano affidati alla struttura “Comete“ di Casoria (NA), mentre il solo maggiorenne, richiedente asilo politico, veniva accompagnato, presso un centro di accoglienza della provincia di Caserta.

Con l’ausilio di un interprete si veniva a conoscenza che tutti i clandestini erano saliti a bordo del semirimorchio in Serbia e che durante tutto il viaggio, durato 3 giorni, avevano avuto a disposizione solo una bottiglina d’acqua e una confezione di biscotti.