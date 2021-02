0 Facebook Pagato con soldi falsi e picchiato, rider aggredito a Napoli: “Sono stato io” Rider pagato con soldi falsi e picchiato. Il caso nel quartiere Pianura. La vittima minacciata da due malviventi anche con un coltello Cronaca 4 Febbraio 2021 17:14 Di redazione 2'

Un altro caso di cronaca che ha visto come vittima un giovane rider. Siamo a Napoli, quartiere Pianura, nel cuore dell’area Ovest della città. Come riportato da Il Riformista, la sera del 3 febbraio – verso le 20.30 – in via Comunale c’è stata una violenta aggressione ad un fattorino.

Rider pagato con soldi falsi e picchiato

Il giovane doveva consegnare due pizze prelevate da una pizzeria di via Rocco Scotellaro. Ad un certo punto il rider si è imbattuto in due ragazzi, di cui uno aveva affermato di aver effettuato lui stesso l’ordinazione. Il fattorino ha consegnato le pizze ma si è poi reso conto di essere stato pagato con una banconota falsa.

Quando ha chiesto spiegazioni, il rider è stato aggredito e picchiato. Uno degli aggressori lo ha anche minacciato con un coltello. Immediata la segnalazione da parte della vittima alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Pianura si sono messi subito alla ricerca dei due malviventi.

Rider pagato con soldi falsi e picchiato, la cattura

Uno di essi, Giuseppe Marfella – 24 anni – è stato trovato a casa della nonna. Gli agenti lo hanno individuato e fermato. Il 24enne ha confessato di aver commesso l’aggressione e di aver violato il regime di semi-libertà domiciliare.