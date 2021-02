0 Facebook Tragedia in pieno centro: donna si accascia in strada e muore davanti ai parenti Cronaca 3 Febbraio 2021 20:05 Di redazione 1'

Dramma questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli. Alle 12 circa in via Domenico Morelli una donna ha accusato un malore in strada ed è morta sotto gli occhi dei passanti.

A riportare la notizia in anteprima è il portale NanoTv. I sanitari del pronto intervento avrebbero praticato le manovre di rianimazione in strada, sull’asfalto, ma ogni tentativo sarebbe risultato vano. La donna è deceduta sotto gli occhi di alcuni parenti, presenti lì sul posto, e dei passanti.

Il traffico è andato in tilt per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, la vittima, una donna di mezza età, era sul marciapiede e stava attraversando la strada quando si sarebbe accasciata in mezzo alla carreggiata in preda a un malore. Sotto choc i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.