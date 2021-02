0 Facebook Blitz nelle “Case Nuove” a Napoli, sgominato nella notte il clan Marigliano Cronaca 3 Febbraio 2021 09:22 Di redazione 2'

Blitz questa mattina nelle “Case Nuove” di Napoli. La Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 pregiudicati, appartenenti alla stessa famiglia.

A emettere il provvedimento il G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

A finire in manetta sono stati: Ciro Marigliano, nato a Napoli il 23.8.1963, Giuseppe Marigliano, nato a Napoli il 23.1.1986. Poi Pasquale Marigliano, nato a Napoli il 29.8.1954, e Riccardo Marigliano, nato a Napoli il 25.11.1992.

I quattro sono ritenuti responsabili dei delitti di tentata estorsione e lesioni personali commessi e di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LE INDAGINI

Le indagini della Procura di Napoli hanno permesso di raccogliere elementi di prova nei confronti delle persone indagate. Secondo gli inquirenti il gruppo criminale ha agito con metodoso mafioso. In particolare nel mese di gennaio del 2020, ha cercato di costringere un acquirente a pagare il corrispettivo dello stupefacente cedutogli. Per farlo lo ha accoltellato al torace e percosso al capo con un bastone. I Marigliano risultano da tempo dediti alle attività in materia di stupefacenti, controllando parte del mercato illecito, alimentato grazie agli acquisiti dal clan Caldarelli, operante nelle Case Nuove e legato ai Mazzarella.