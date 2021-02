0 Facebook Lutto a Palma Campania, addio al sindacalista Giovanni De Pietro Cronaca 3 Febbraio 2021 08:29 Di redazione 2'

Si è spento a 64 anni Giovanni De Pietro, noto sindacalista di Palma Campania, amato e stimato da tutti. Purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il male che da un po’ di tempo lo aveva colpito.

Lutto a Palma Campania, addio al sindacalista Giovanni De Pietro

Nella sua vita si è sempre battuto per gli ultimi, prestando servizio per tutta la comunità. Si batteva per gli immigrati, era infatti definito “l’angelo dei begnalesi”, la cui comunità è molto presente nella zona Vesuviano-Nolano.

I funerali

I funerali di Giovanni si terranno oggi presso la parrocchia Mater Dei di Palma Campania

IL RICORDO DEL SINDACO

Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha voluto ricordare Giovanni attraverso un post su Facebook: “Ciao Giovanni. Pochi giorni fa ci siamo visti per l’ultima volta. Ci siamo salutati a modo nostro. Non hai potuto fare uno dei tuoi monologhi ma hai trovato comunque il modo di apostrofarmi. Poche parole, con voce sottile, e qualche ingiuria al tuo Sindaco (è sempre stato così), poi un saluto affettuoso. Abbiamo litigato mille volte e ci siamo detti di tutto ma avendo sempre rispetto e stima l’uno dell’altro. Sei stato uno degli uomini più intelligenti che io abbia mai conosciuto.

Ho trovato questo tuo post del 29 dicembre scorso. Me lo ero perso. Mentre tu magari lo hai scritto con una consapevolezza che nessuno di noi, rimasti qui, può nemmeno pensare di avere…

Mi mancheranno I litigi e le discussioni, quelle che ti fanno crescere e ti aiutano a capire. Grazie per tutto ciò che mi hai donato. È stato un onore averti conosciuto.Ora riposa. In pace. Ti voglio bene.”

IL POST