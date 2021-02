0 Facebook Ponte Morandi, il papà di Giovanni rifiuta maxi risarcimento: “L’anima di un figlio non si compra” Cronaca 1 Febbraio 2021 15:36 Di redazione 2'

Al via a palazzo di Giustizia di Genova le udienze per il secondo incidente probatorio sul crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone.

La discussione della perizia si svolge nella tensostruttura allestita nell’atrio del tribunale. All’interno circa 200 persone, tra avvocati, pm, periti e alcuni dei familiari delle vittime, come il padre di Giovanni Battiloro, giovane di Torre del Greco, una delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova.

Giovanni, 29enne videomaker di Torre del Greco, era partito in macchina per una vacanza con gli amici Gerardo, Antonio e Matteo. Tutti e quattro i ragazzi sono morti nel crollo del 14 agosto 2018.

Roberto Battiloro ha rifiutato un maxi risarcimento di un milione di euro. “In questi mesi abbiamo lavorato affinché ci fosse una perizia di parte. L’anima di un figlio non si compra, ho sempre dato mandato ai miei legali di rinunciare a ogni forma di risarcimento“. Così Roberto Battiloro, all’ingresso del tribunale.

Le ultime parole di Giovanni

Il papà di Giovanni ha ricordato con grande commozione le ultime parole del figlio: “Sono in direzione Ventimiglia, ti saluto papà, sta diluviando”. Poi il silenzio, un silenzio che oggi può essere superato solo con la giustizia. Papà Roberto combatte proprio per questo.

“Siamo l’unica parte offesa che ha presentato una perizia di parte. Le nostre conclusioni collimano con quelle della perizia di parte. Non possiamo svelare tutto perché siamo ancora in fase di indagine però sono sicuro che verranno fuori belle sorprese anche con omissioni e atti non compiuti”. Queste le parole di Antonio Micillo, avvocato della famiglia Battiloro.

A dare notizia del rifiuto di Roberto Battiloro al risarcimento economico è stato Sandro Ruotolo, senatore della Repubblica, che ha spiegato: “A Roberto Battiloro, il papà di Giovanni, una delle 43 vittime del PonteMorandi hanno offerto un milione di euro per chiuderla lì. Ma lui ha detto no: “la vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia”. Ti abbraccio caro Roberto, stiamo tutti con te”.