1 Febbraio 2021

E’ ormai da qualche giorno che si parla di una presunta gravidanza di Belen Rodriguez. La show girl aspetterebbe un bambino da Antonino Spinalbese e, sebbene entrambi non abbiano né confermato né smentito, la voce è sempre più insistente.

Belen aspetta un maschio o una femmina?

La conferma è arrivata dal giornalista Santo Pirrotta, che durante la trasmissione “Ogni Mattina” non solo ha confermato la gravidanza di Belen Rodriguez, ma anche detto che starebbe aspettando una bambina. Ci sarebbe già il nome, Belen e Antonino potrebbero chiamare la piccola Tabita.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione che, perlomeno per ora, non è stata confermata dai possibili futuri genitori. Sui social sono sempre di più i followers che fanno domande alla show girl senza ricevere risposta. C’è anche chi ha bacchettato Belen per una storia in cui si vede un bicchiere che potrebbe essere stato un alcolico. Dopo tutte queste voci, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale. Arriverà? Staremo a vedere.