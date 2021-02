0 Facebook Belen incinta, il gesto dell’argentina preoccupa: “Devi smetterla adesso che aspetti” Spettacolo 1 Febbraio 2021 09:41 Di redazione 1'

Fan preoccupati per Belen Rodriguez. Secondo diverse indiscrezioni l’argentina sarebbe incinta del fidanzato, Antonino Spinalbese, e sarebbe al quarto mese di gravidanza. Proprio per questa condizione, un suo gesto mostrato su Instagram, ha indignato i follower che si sono uniti in un solo coro: “Belen adesso devi smetterla”.

Nelle stories, Belen in compagnia della sorella Cecilia, con la quale avrà trascorso probabilmente un sabato sera in famiglia mostra due calici contenenti probabilmente vino e scrive: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva”.

I fan non accettano e scrivono: “Belen sei incinta, non puoi bere alcol”. E ancora: “Ma sei incinta e bevi?”. In realtà, non è chiaro se il sul fondo del bicchiere ci sia vino o una bevanda analcolica. Inoltre la showgirl non ha ancora confermato la seconda gravidanza, anche se le indiscrezioni in merito sono tante.