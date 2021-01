0 Facebook Il calcio laziale piange la piccola Ginevra, morta a due anni. Il papà: “Si è stancata di lottare” Sport 31 Gennaio 2021 14:24 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella che ha sconvolto il calcio laziale. E’ morta la piccola Ginevra, figlia di Emiliano Tortolano, calciatore del Latina. Aveva due anni e combatteva dalla nascita con alcuni mali che le avevano reso di fatto la vita impossibile. Se n’è andata a causa di un malore improvviso al Bambino Gesù di Roma.

Nata nel gennaio 2019 dopo tre mesi le sono stati diagnosticati alcuni mali: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia. La vita di papà Emiliano e mamma Giorgia è cambiata totalmente, tutte le attenzioni erano rivolte alla piccola Ginevra. Una dura lotta affinché la bambina potesse recuperarsi, ma purtroppo Ginevra ha smesso di lottare. A dare la notizia è stato il padre, che sui social ha scritto: “Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia… Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza… Ancora grazie a tutti”.

Il lutto che ha colpito Emiliano Tortolano e sua moglie ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la coppia e la loro bambina. Molti i messaggi di cordoglio per questo grande dolore, tra tutti quello della squadra Ostiamare, di cui Tortorlano era stato capitano: “Piangiamo tutti sgomenti per la dolorosa perdita della piccola, meravigliosa Ginevra. Dal Presidente ai dirigenti, ai calciatori tutti, Ostia esprime le più sincere condoglianze a Emiliano, a Giorgia, e a i familiari tutti in questo momento di profondo e immenso dolore. Ciao Ginevra, che la terra ti sia lieve piccolo angelo”. Anche l’attuale squadra, il Latina, ha espresso tutto il suo rammarico: “Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze”.