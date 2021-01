0 Facebook Lutto nella Polizia Municipale di Casandrino, addio ad Andrea Pezone: “Senza parole” Cronaca 31 Gennaio 2021 20:02 Di redazione 2'

Dolore a Casandrino per la morte di Andrea Pezone. Agente della Polizia Municipale, era stimato e benvoluto da tutti. La sua scomparsa, infatti, ha sconvolto l’intera comunità.

La tragica notizia è stata data dalla sindaca Rosa Marrazzo. Ma l’informazione è iniziata a circolare su tutti i gruppi social legati al territorio. In tanti hanno voluto scrivere un ricordo per l’agente Pezone, ricordato per la sua grande professionalità e una forte dedizione al lavoro.

Il ricordo per Andrea Pezone

Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andrea Pezone. “Senza parole… R. I. P. Andrea Pezone”, “Mi unisco insieme alla comunità parrocchiale Madonna di Casandrino e tutto il popolo di Casandrino all’immenso dolore per la morte del carissimo agente di Polizia Municipale Andrea Pezone e porgo sentite condoglianze alla sua famiglia”. A queste e alle tante altre parole si aggiunge il ricordo dell’ex sindaco, Sosso Chianese: “E’ venuto a mancare Andrea Pezone, Maresciallo della Polizia Municipale di Casandrino. Ho avuto modo di approfondirne la conoscenza nel periodo in cui sono stato sindaco ed ho potuto apprezzarne le doti morali e professionali. Ligio al dovere ha sempre fatto onore alla divisa che indossava. Addolorato per la sua scomparsa, intendo esprimere la mia vicinanza alla famiglia per l’immenso dolore che l’ha colpita. Che la terra ti sia lieve, caro Andrea”.