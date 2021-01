0 Facebook Quanto guadagna Stefano De Martino: patrimonio e stipendio Spettacolo 30 Gennaio 2021 22:35 Di Verdiana Perrotta 2'

Bello, simpatico e adesso anche single. Stefano De Martino sembra essere veramente l’uomo ideale. Ma sarà anche molto ricco? Stefano ne ha fatta di strada da quando era solo un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e sicuramente i suoi guadagni hanno subito una netta impennata.

Quanto guadagna Stefano De Martino: patrimonio e stipendio

Nonostante la cancellazione dal palinsesto Rai della nuova stagione di Made in sud Stefano non si è abbattuto e presto lo vedremo ancora in tv. Il suo cachet deve essere bello consistente, considerando la nuova casa a Milano.

La Rai tiene i contratti ben nascosti al grande pubblico e quindi è difficile dare una risposta certa ma sappiamo che, Stefano De Martino, la scorsa estate come dj, ha guadagnato 15mila euro a serata.

Ma d’altronde, è proprio per i soldi che ha scelto questa carriera pubblica, come ha dichiarato a Vanity Fair: “Faccio questo lavoro per soldi, se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama”.

La carriera di Stefano

La sua carriera è iniziata come ballerino. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso la prestigiosa Broadway Dance Center. Qui studia danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato presso la Oltre Dance Company, nel 2009 diviene famosissimo grazie alla sua partecipazione al talent di Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Viene eliminato in semifinale, ma si classifica primo tra i ballerini e vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet. Da questo momento in poi, oltre a continuare la collaborazione con Maria De Filippi, per Stefano è arrivata la conduzione, prima con il daytime di Amici e, in seguito, con il programma comedy Made in sud. Fino al successo di Stasera tutto è possibile.

Una carrellata di successi che confermano la bravura di Stefano in vari campi dello spettacolo e della televisione. Non solo bello ma anche molto talentuoso. I suoi maggiori guadagni sembrano quindi essere del tutto giustificati.