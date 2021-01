0 Facebook Belen incinta di Antonino, la reazione di Stefano De Martino: “L’ha saputo e non l’ha presa bene” Spettacolo 21 Gennaio 2021 16:46 Di redazione 2'

Belen incinta di Antonino Spinalbese è sicuramente la notizia di cronaca rosa più clamorosa di questo 2021, ma accanto a questo scoop c’è una domanda che molti si pongono. Come avrà reagito Stefano De Martino a questa annunciazione? L’ex marito dell’argentina pare proprio che non l’abbia presa per nulla bene nonostante Belen si sia rifatta una vita accanto al nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese.

La reazione di Stefano De Martino alla gravidanza bis di Belen

Il settimanale Oggi aggiunge novità alla vicenda riportando i commenti delle fonti che assicurano la gioia incontenibile della futura mamma, ma anche la reazione dell’ex marito Stefano De Martino. Stando alle indiscrezioni, non avrebbe preso bene la novità sulla dolce attesa della madre di suo figlio Santiago.

“Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”: la confidenza che Belen avrebbe fatto agli amici rende l’idea della gioia vissuta in questo periodo. La showgirl, stando al servizio di Oggi, sarebbe al quarto mese di gravidanza e la nascita del secondo figlio dovrebbe avvenire quest’estate.

Gli amici di sempre di Stefano garantiscono che non l’ha presa per niente bene.