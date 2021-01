0 Facebook Bollettino Coronavitus in Italia,15204 nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 27 Gennaio 2021 17:29 Di redazione 1'

Sono 15.204 i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.593 di ieri ma con 293.770 tamponi, quasi 37mila in piu’. Il tasso di positivita’, che ieri era del 4,1%, passa al 5,1%. In calo invece i decessi, 467 (ieri 541) per un totale di 86.889 vittime da inizio epidemia.

Scendono ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -49), 2.352 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 194 unita’ (ieri -69 unita’, per un totale di 21.161. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.