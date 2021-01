0 Facebook La sorella a ‘Uomini e Donne’ e l’ultima storia dal parrucchiere, chi è Debora la 17enne morta in un incidente Chi è Debora Prisco. Ieri la tragedia che ha sconvolto l'intera comunità irpina. La vittima è la sorella minore di Annabella Cronaca 27 Gennaio 2021 10:09 Di redazione 2'

Bella, solare e in gamba. Questo è il ricordo di Debora Prisco nelle parole di chi la conosceva. Tanti i messaggi per la 17enne che ieri ad Avellino ha perso la vita a causa di un violento incidente. A bordo della macchina c’era la sorella maggiore Annabella.

Quest’ultima era alla guida ed è nota al pubblico per una comparsa a Uomini e Donne come corteggiatrice. Dopo il sinistro fatale, nel quale la giovane è deceduta, Annabella era in stato di choc. Brillante studentessa del liceo scientifico Mancini del capoluogo irpino, Debora aveva pubblicato un’ultima storia sui social prima del tragico impatto.

Chi è Debora Prisco

La giovane si è mostrata prima in auto e poi dal parrucchiere. Debora, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non ce l’ha fatta e sarebbe morta sul colpo. L’intera comunità avellinese è stata sconvolta dall’accaduto. Un dramma che ha stretto tutti intorno alla famiglia Prisco.

L’incidente –

Morta in un incidente stradale a soli 17 anni Debora P., studentessa brillante del liceo scientifico “Mancini” di Avellino, sbalzata dall’auto guidata dalla sorella. Il tragico incidente nel popoloso quartiere di San Tommaso nel capoluogo irpino, sotto gli occhi di numerosi passati.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Improvvisamente, forse dopo aver urtato un’altra vettura, la Smart si è ribaltata e Debora è volata fuori dall’abitacolo. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

I soccorritori del 118 giunti sul posto con tre ambulanze l’hanno trovata ormai senza vita, riversa sull’asfalto. Non ha riportato ferite la sorella che era al volante ma ora è in stato di choc. Quando sono arrivati i genitori le scene sono state strazianti.

Il luogo dell’incidente è stato transennato fino a tarda sera per consentire agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. Sui social il dolore degli amici della 17enne, molto conosciuta in città. Su tik-tok l’ultimo filmato con la sorella due ore prima del tragico schianto.