0 Facebook L’inutile fuga di Cirillo, il ‘dandy’ dei casalesi in carcere per omicidio. La figlia della vittima: “Giustizia è fatta” Come è stato arrestato Francesco Cirillo. Il killer è stato condannato per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello: aveva denunciato il racket Cronaca 27 Gennaio 2021 09:44 Di redazione 2'

Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e i Carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione di Acerra, in provincia di Napoli e arrestato il ricercato Francesco Cirillo, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi e condannato a 30 anni di reclusione, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio dell’imprenditore Domenico Noviello.

Come è stato arrestato Francesco Cirillo

Cirillo era sfuggito all’arresto subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, lo scorso 20 novembre. L’operazione che ha portato alla cattura di Cirillo, da parte della Squadra Mobile e dei carabinieri del Reparto Operativo di Caserta, è stata coordinata dalla Procura di Napoli.

La figlia di Noviello –

Emozionata e quasi incredula Mimma Noviello, figlia della vittima: “Si chiude finalmente il capitolo giudiziario della vicenda che ha coinvolto mio padre Domenico, ora si può affermare che la giustizia ha fatto il suo corso“, ha detto a Il Mattino.

La latitanza e la fuga –

Cirillo, conosciuto come il ‘dandy‘ dei Casalesi, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine era insieme ad una madre e figlie entrambe incensurate. Assente il papà. Le posizioni della famiglia sono al vaglio degli inquirenti. Cirillo avrebbe provato inutilmente a scappare arrampicandosi all’esterno della palazzina per raggiungere una terrazza vicina.