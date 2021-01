0 Facebook Tragedia in strada ad Avellino, si ribalta la Smart: Debora muore a 17 anni Cronaca 26 Gennaio 2021 20:25 Di Fabiana Coppola 1'

Morta in un incidente stradale a soli 17 anni Debora P., studentessa brillante del liceo scientifico “Mancini” di Avellino, sbalzata dall’auto guidata dalla sorella. Il tragico incidente nel popoloso quartiere di San Tommaso nel capoluogo irpino, sotto gli occhi di numerosi passati.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Improvvisamente, forse dopo aver urtato un’altra vettura, la Smart si è ribaltata e Deborah è volata fuori dall’abitacolo. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. I soccorritori del 118 giunti sul posto con tre ambulanze l’hanno trovata ormai senza vita, riversa sull’asfalto. Non ha riportato ferite la sorella che era al volante ma ora è in stato di choc.

Quando sono arrivati i genitori le scene sono state strazianti. Il luogo dell’incidente è stato transennato fino a tarda sera per consentire agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. Sui social il dolore degli amici della 17enne, molto conosciuta in città. Su tik-tok l’ultimo filmato con la sorella due ore prima del tragico schianto.