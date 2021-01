0 Facebook Dolore a Napoli per la morte di Ida Fiorbello, giovane madre deceduta per un brutto male Cronaca 27 Gennaio 2021 20:04 Di redazione 2'

Cordoglio a Napoli per la scomparsa di Ida Fiorbello, una madre di 37 anni deceduta a causa di un brutto male. La notizia di questa tragica scomparsa è iniziata a girare sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la trentasettenne.

Napoli piange Ida Fiorbello

Ida combatteva da tempo contro il nemico del secolo, ha lottato con la sua forza e tenacia, ma soprattutto con l’allegria che contraddistingueva questa giovane madre, purtroppo però, non è riuscita a sconfiggere la malattia. Si era sposata nel 2018, lascia il marito Luigi e un bambino di soli due anni, che dovrà crescere senza una madre.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 IN ITALIA

Tantissime le attestazioni di dolore da parte di chi voleva bene a questa giovane madre, in tanti la ricordano come una ragazza solare, sempre sorridente e pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno: “Come un fulmine che squarcia il cielo, come un tuono che irrompe nei pensieri, così è arrivata la straziante notizia. Per me e chi ha avuto il piacere di condividere emozionanti stagioni estive, una sorella maggiore che si prendeva cura di tutti, prima i più piccoli sia chiaro, la tua priorità! Proprio come le tue origini, figlia del Vesuvio, un vulcano di energia e pazzia, la mamma di tutti i bimbi del mini club, la responsabile per antonomasia…quante ne abbiamo passate insieme. Dalle accoglienze ai welcome, dai cabaret ai musical, dagli eventi alle seconde serate, dalle prove alla fuga dalla mia stanza da quei criminali di Davide Zottii e Sacha Ullah, condividendo la tua stanza con me. Il tempo passa si cresce e sei diventata moglie e poi mamma di un meraviglioso pargoletto tanto desiderato. Ci mancheranno le tue risate, la tua presenza, la tua positività e soprattutto la tua voglia di sorridere, sempre!!!”Senza Parole …sei stata una sorella maggiore. Ciao, Ida Fiorbello. Grazie di Tutto, per sempre con noi“, “R.I.P. Amica mia“, “La potenza di un sorriso“, questi e tanti altri messaggi per la giovane madre scomparsa prematuramente.