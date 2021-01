0 Facebook Baresi si commuove in tv ricordando Maradona: “Poteva farlo solo Diego” Baresi si commuove ricordando Maradona a 'Che Tempo che Fa'. La doppia intervista di Fabio Fazio ai fratelli Baresi ha emozionato il pubblico Calcio Napoli 27 Gennaio 2021 19:19 Di redazione 2'

Domenica scorsa nel salotto di Che Tempo che Fa, trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio, sono stati protagonisti i fratelli Beppe e Franco Baresi. Entrambi sono stati calciatori, il primo dell’Inter, il secondo del Milan.

Franco Baresi è stato uno dei difensori più forti al mondo di tutta la storia del calcio. Centrale e libero (un ruolo ormai scomparso), Baresi è stato un giocatore moderno per la sua epoca, molto bravo – oltre che nella marcatura – anche nell’anticipo e nell’impostare l’azione.

Durante l’intervista in studio da Fazio a ‘Che Tempo che Fa‘, ripercorrendo la carriera di Baresi, è stato inevitabile ricordare la figura del grande Diego Armando Maradona. Il campione argentino è scomparso lo scorso 25 novembre.

Baresi si commuove ricordando Maradona a ‘Che Tempo che Fa’

Il Napoli e il Milan tra la fine degli anni ’80 e gli inizi dei ’90, sono state due squadre protagoniste di una splendida rivalità sportiva. La stessa, condita da lealtà, professionalità e rispetto, che ha caratterizzato le sfide proprio tra Maradona e Baresi.

Quest’ultimo, nel vedere il numero dieci azzurro indossare la sua storica maglia rossonera numero sei e affermare, “Baresi è un grandissimo giocatore e questo è un ricordo che porterò con me per tutta la vita“, si è commosso ed ha risposto a Fazio: “Solo Diego poteva indossarla. È stato il più grande di tutti, come giocatore, come uomo e come leader. Affrontarlo è stato un onore“.