Crisi di Governo, se cade Conte via al 'toto-Premier': chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio Chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio. Tra tecnici, ministri e politici: le possibili 'nomination' per Palazzo Chigi dopo Conte Politica 27 Gennaio 2021

Sono iniziate le consultazioni al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ascolterà, nell’ordine, i presidenti di Camera e Senato (Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati), le delegazioni del gruppo misto, poi toccherà a Pd, Leu e Italia Viva, infine – venerdì – al Centrodestra e al Movimento 5 Stelle.

I colloqui tra i membri delle istituzioni dello Stato e i capi delegazione dei vari partiti, hanno lo scopo di individuare una nuova maggioranza a supporto del nuovo Governo. L’obiettivo è quello di rinviare le elezioni.

Chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio

Ma c’è un interrogativo che ruota intorno alla figura del Premier: in questo ruolo resterà Giuseppe Conte (per un Conte – Ter) o sarà nominato un nuovo Presidente del Consiglio? Questa seconda ipotesi ha già visto partire il ‘toto-Premier‘.

Tra politici, tecnici e ministri, sono questi i nomi individuati da La Repubblica come possibili e futuri inquilini di Palazzo Chigi. Tra loro c’è anche una donna. Questa la lista: Paolo Gentiloni (già Premier e attualmente Commissario Europeo), Dario Franceschini (attuale Ministro ai Beni Culturali del Pd), Luigi Di Maio (leader del M5S), Nicola Zingaretti (Segretario del Pd), Roberto Gualtieri (attuale Ministro dell’Economia del Pd), Lorenzo Guerini (attuale Ministro della Difesa del Pd), Mario Draghi (già Governatore della Banca Centrale Europea), Carlo Cottarelli (economista e già in quota per diventare Premier prima del Conte – Bis), Luciano Violante già Presidente della Camera), Marta Cartabria (unica donna dell’elenco, già Presidente della Corte Costituzionale), Stefano Patuanelli (già Ministro dello Sviluppo Economico del M5S) e Ignazio Visco (attuale Governatore della Banca d’Italia).