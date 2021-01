0 Facebook Serena Rossi racconta Mina Settembre e sul tradimento dice: “A me e Davide non potrebbe accadere” Spettacolo 26 Gennaio 2021 13:27 Di redazione 2'

Serena Rossi è senza dubbio una delle attrici più seguite del momento. Protagonista in Mina Settembre – fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni – può dirsi soddisfatta dal successo che la serie sta ottenendo con ascolti da capogiro.

Serena Rossi parla della sua relazione con Davide Devenuto

Il personaggio di Mina, ha raccontato Serena Rossi in un’intervista per Confidenze, si discosta molto dal suo modo di essere. Legata da anni al compagno Davide Devenuto – anche lui attore di Un Posto al Sole e con una piccola parte in Mina Settembre – hanno un bellissimo bambino di nome Pietro. La Rossi è sicura che non potrebbe mai accaderle ciò che è successo alla protagonista della serie, che scopre proprio all’inizio del racconto il tradimento del marito Claudio (interpretato da Giorgio Pasotti): “A me non potrebbe mai succedere quello che accade a Mina, il mio personaggio. La fiducia e la stima che abbiamo io e Davide rendono impensabile anche l’idea di un tradimento. Ma se mai succedesse, non farei come lei (Mina ndr): davanti ad una strada ancora percorribile insieme, tenterei di salvare ciò che ho costruito“.

Serena Rossi nonostante il grande successo ottenuto dall’inizio della sua carriera, non si è mai montata la testa. Si descrive come una ragazza all’antica: “Abbiamo riferimenti solidi nei nostri genitori. Io, poi, sono una ragazza vintage…La modernità mi spaventa ed essere un po’ antiquata mi piace”. Ma soprattutto amata dal pubblico femminile, poiché non si è mai definita una sex symbol e nel suo lavoro non ha mai puntato sulla sensualità: “Sono una persona seria, sincera e che amo quello che faccio. Di sicuro non ho mai puntato sulla sensualità o sull’aspetto fisico. Infatti, ho più fan donne che uomini. E lo trovo meraviglioso”.