Mina Settembre, la nuova fiction Rai celebra Napoli e le sue bellezze

La nuova fiction di Rai Uno ‘Mina Settembre’, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, celebra Napoli e le sue bellezze. Ben 15 le location napoletane selezionate con il supporto della Film Commission Regione Campania.

Un lavoro di ricerca della Fondazione campana, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, nell’individuazione delle ambientazioni e nell’agevolazione logistica ed economica del loro utilizzo. Un viaggio emozionante tra le meraviglie di Napoli.

La serie di Rai Uno mostra un affresco di Napoli e dell’umanità sorprendente e variegata che la popola. Un riflesso di chi la abita, che mescola i sentimenti rionali e cittadini con quanto accade ai protagonisti.

La fiction diretta da Tiziana Aristarco con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, che andrà in onda su Rai1 in prima visione domenica 17 e lunedì 18 gennaio in prime time, e proseguirà ogni domenica per un totale di 6 serate (12 episodi).

LA TRAMA

Mina è una donna forte e fragile: innamorata della sua città, della gente, della giustizia e di quel gusto di fare del bene, mettere a posto le cose. A trentott’anni si trova a rimettere in discussione tutta la sua vita. C’è la separazione dal marito, un magistrato in carriera che non comprende il suo carattere, i suoi colpi di testa. C’è il mistero di cosa sia stata davvero la vita di suo padre, morto da poco. E la difficile, forzata convivenza con sua madre, cinica altoborghese dalla lingua affilata.

Mina ha lasciato il lavoro come psicologa al Vomero per fare l’assistente sociale in un consultorio. Ma è proprio qui, da una scelta in apparenza folle, che incontra una luce che forse le rischiarerà la strada nel percorso. Domenico, il ginecologo del consultorio in cui lavora, è un uomo bellissimo, solare, sagace. S’innamora di lei dal primo istante, tanto da arrivare a mettere in discussione il rapporto con la sua compagna storica, che vive e lavora lontano da Napoli.