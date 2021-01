0 Facebook Bufera al GFVip, ex concorrente accusata di “bere troppo vino”: Signorini furioso Spettacolo 26 Gennaio 2021 12:55 Di redazione 2'

E’ diventato virale in poco tempo il rumor che riguarderebbe una ex concorrente del Grande Fratello Vip di quest’edizione. Secondo quanto riportato da Libero, sarebbe stato Gabriele Parpiglia, stretto collaboratore di Alfonso Signorini, a far circolare sui social una voce riguardante una delle ex partecipanti.

Il nome non è stato reso noto, ma a essere comunicato è stato un presunto ‘vizio’ dell’ex concorrente secondo cui le piacerebbe “cantare del rap e bere un po’ troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio”. Un comportamento che, secondo il gossip circolato, avrebbe prima e dopo delle dirette del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip smentisce notizia su ex concorrente

Il programma e Mediaset non ci hanno pensato due volte e hanno immediatamente diffuso un comunicato in cui hanno smentito questa presunta indiscrezione: “La produzione e Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”. Questo perché congiuntamente alla voce sul presunto comportamento dell’ex concorrente, era stato anche detto che il programma avrebbe potuto prendere provvedimenti.