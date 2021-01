0 Facebook Scomparso a Napoli Gianni de Luca, l’appello del figlio: “Se qualcuno lo avesse visto, mi contatti” Cronaca 26 Gennaio 2021 11:34 Di redazione 2'

+++ AGGIORNAMENTO +++

Gianni de Luca è stato trovato senza vita in una stanza d’albergo a Napoli.

Ore d’apprensione a Napoli per la scomparsa di Gianni de Luca, ex vicesegretario regionale della Cgil. A lanciare l’appello è il figlio Enrico, noto insegnante di Yoga, che ha condiviso l’immagine del padre, rivolgendo un appello sui social.

Si cerca a Napoli Gianni de Luca

L’ultimo avvistamento del signor de Luca, secondo quanto riferito dal figlio, è stato lunedì mattina al Centro Direzionale, dove si sarebbe recato per alcune commissioni in banca. “Se qualcuno lo avesse visto – a Napoli o altrove -mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento stamattina al Centro Direzionale. Grazie”, queste le parole del giovane sul suo profilo Facebook.

Il post ha ricevuto in poche ore oltre mille condivisioni, per ora non ci sono aggiornamenti per cui il signor de Luca risulterebbe ancora scomparso. L’invito a chiunque lo avesse visto e di contattare il ragazzo sui social.

Il messaggio del figlio sui social