L’appello sui social e poi il tragico epilogo. Gianni de Luca, la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio con un appello sui social, è stato trovato morto all’interno di una stanza d’albergo al corso Meridionale, a Napoli.

Trovato morto Gianni De Luca

Il figlio aveva comunicato che la famiglia non aveva più sue notizie da più di un giorno e aveva invitato chiunque sapesse qualcosa a farsi avanti. Il ragazzo aveva spiegato che il padre aveva detto prima di uscire di casa, che sarebbe andato al Centro Direzionale per fare alcune commissioni in banca. Purtroppo l’uomo, ex vicesegretario regionale della Cgil, è stato trovato senza vita nella stanza di un hotel non molto distante dal luogo dove aveva detto che si sarebbe recato. Dalle prime indagini della Polizia non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.

L’appello del figlio era diventato in poche ore virale sui social, il post aveva ricevuto migliaia di condivisioni.