Conte domani da Mattarella per le dimissioni Politica 25 Gennaio 2021 19:22

“Stasera non accade nulla, Conte salira’ al Colle domani mattina” riferisce una fonte che sta seguendo la partita della crisi di governo. A quanto si apprende, stasera si terra’ un Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi.

Domani in mattinata nuovo Cdm e poi il premier salira’ al Quirinale per rassegnare le dimissioni e, salvo imprevisti, ricevere un mandato per tentare il Conte 3 con nuova squadra di ministri e maggioranza allargata a Renzi e alla pattuglia di costruttori che si spera arrivino da Forza Italia, Udc e da altri gruppi centristi.

E non ci sara’ piu’ il voto in Parlamento sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede perche’ con un governo dimissionario non si possono votare risoluzioni che impegnano l’esecutivo.