Covid, la crisi colpisce anche Il Castello delle cerimonie: "Situazione disperata" News 11 Novembre 2020 17:27

Prima il Covid che colpisce lo staff, poi la morte di donna Rita e infine la crisi che ha stremato tutto il settore della ristorazione, senza risparmiare La Sonrisa.

Il Covid ha mandato in crisi anche il Castello delle cerimonie. Imma Polese, figlia del “boss” Don Antonio Polese, ha spiegato a Chi: : “La situazione è davvero drammatica, abbiamo cancellato ogni evento. Questo 2020 è da dimenticare completamente, tra dolori, lutti e morte sociale”.

Gli eventi annullati sono oltre 350. “Quattrocento sogni spezzati e tutto quel lavoro sottratto alla filiera. Poco fa abbiamo chiuso un contratto per un matrimonio, la data è 30 giugno 2022”, spiega donna Imma. Il declino è stato progressivo: “Piano, piano: prima dell’ultimo decreto in una sala da mille metri entravano centocinquanta persone, in totale sicurezza. E si riusciva, bene o male, a lavorare. Adesso siamo fermi completamente, E con noi dipendenti e fornitori. Diciamo che l’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno segniamo il punto zero”.