Medico trovato morto in un albergo a Chiaia, mistero sul decesso del noto professionista Cronaca 25 Gennaio 2021 11:28 Di redazione 2'

Non si esclude alcuna ipotesi riguardo la morte di un noto medico napoletano, trovato senza vita all’interno di una stanza d’albergo nel quartiere Chiaia. A lanciare l’allarme era stata la moglie, che non aveva avuto più notizie del marito. Così ha telefonato in hotel e ha chiesto al personale di andare a sincerarsi sulle condizioni di salute dell’uomo.

Noto medico trovato morto in un albergo a Chiaia

Quando la cameriera del piano è entrata, ha trovato l’uomo riverso a terra e senza vita. Gli operatori del 118 giunti celermente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Allertate anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Non è stato trovato alcun bigliettino che lasciasse pensare a un gesto volontario.

Il noto medico lavorava all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia ma viveva con la famiglia a Napoli. Lascia la moglie e due figli. La vittima aveva deciso di recarsi in albergo perché si sentiva poco bene e non voleva disturbare a casa. Così aveva scelto di prendere una stanza in un hotel vicino casa. Intanto è stata disposta l’autopsia sulla salma per accertare l’esatte ragioni del decesso.