Folle festa nel Casertano, party privato con 30 ragazzi: uno è positivo si teme nuovo focolaio Cronaca 21 Gennaio 2021

Circa 30 adolescenti hanno partecipato a una festa di compleanno in una abitazione nonostante le restrizioni anti Covid. Ora sindaco e polizia municipale stanno cercando d’identificarli. È quanto avvenuto sabato scorso nel borgo di Casi a Teano, nel Casertano.

Il primo cittadino, Dino D’Andrea, ha disposto per oggi l’istallazione di una postazione drive in, per effettuare test rapidi a chi vi ha preso parte, e ha lanciato un appello affinche’ i giovani con responsabilita’ si sottopongano al test. Le eventuali persone positive al tampone rapido saranno poi sottoposte a tampone molecolare.

Il sindaco ha invitato le persone coinvolte “a evitare spostamenti fuori dalle proprie abitazioni fino all’esito degli esami” sottolineando che “la vicenda è oggetto di indagine da parte della polizia municipale e che i colpevoli di questo gesto insano e irresponsabile saranno oggetto di sanzioni”