Tragedia a Ravenna, un ragazzo di 26 anni precipita dal tetto della scuola e muore sul colpo
Cronaca 21 Gennaio 2021

Tragedia nella notte a Ravenna, dove un ragazzo di appena 26 anni è precipitato dal tetto dell’Istituto superiore Its Nullo Baldini ed è morto. Un volo di oltre 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Le circostanze della caduta sono ancora da accertare

Secondo una prima ricostruzione il 26enne si trovava sul tetto dell’edificio insieme a un amico. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se abbia perso l’equilibrio sporgendosi troppo. Sul posto sono giunte ben cinque volanti della polizia e gli agenti hanno subito avviato le indagini ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.