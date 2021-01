0 Facebook Covid uccide tutta la famiglia: muoiono madre, padre e figlio News 21 Gennaio 2021 15:18 Di redazione 2'

Tragedia familiare causata dal Covid. Figlio, mamma e papà muoiono a causa del virus. Il primo ad andarsene è stato Ivan, falconiere di 42 anni, morto il primo gennaio a causa di complicanze derivanti dal Coronavirus. Poi è stata la volta della mamma, si chiamava Gina Smerghetto, aveva 65 anni e abitava Marghera.

Dopo soli tre giorni è morto anche Gianni Busso, 72 anni, padre di Ivan. Quest’ultimo, sposato e con un bimba di 2 anni, residente a Mira, ha accusato i primi sintomi con la febbre alta i primi di dicembre. Subito è avvenuto il ricovero al Covid Hospital di Dolo, nella Riviera del Brenta, nel reparto di medicina e poi in terapia intensiva. Le sue condizioni si sono successivamente aggravate a causa di un’ulteriore infezione, fino a decretarne il decesso il primo gennaio.

La procura di Venezia ha aperto un fascicolo sul decesso dopo l’esposto presentato dalla moglie Elisa per fare chiarezza su come il marito Ivan abbia potuto contrarre l’infezione batterica durante il ricovero in ospedale. Ivana era un soggetto sano, senza patologie. La mamma si era ammalata circa una settimana dopo il figlio, ed è morta qualche ora prima del funerale di Ivan. Il padre invece era ricoverato dallo scorso 11 dicembre. Sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, un paio di giorni fa era riuscito a vedere la nipotina in una video-chiamata: sperava di poterla abbracciare di nuovo, e invece è stato il suo modo per dirle addio.