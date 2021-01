0 Facebook Dramma a Recale, giovane padre trovato senza vita in casa: addio a Lino Anemola Cronaca 21 Gennaio 2021 16:59 Di redazione 2'

Tragedia a Recale, in provincia di Caserta. Questo giovedì mattina un uomo è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. La notizia è stata riportata da Casertace.net.

Recale piange Lino Anemola

Si tratta di Lino Anemola, fotografo di 40 anni molto conosciuto nel comune del Casertano, era separato e lascia un figlio piccolo. A trovare l’uomo senza vita pare sia stato suo fratello. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Non si esclude l’ipotesi del gesto volontario. La notizia della morte di Lino Anemola ha lasciato attonita l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social. “Caro collega cosa hai combinato. Buon viaggio Lino Anemola. Senza parole”, Non dimenticherò mai quella mattina al bar di tuo fratello; mi dicesti ho un regalo per te e Laura. Dopo un po’ sei venuto al negozio e ci hai fatto un regalo BELLISSIMO LA FOTOGRAFIA DI MASSIMO TROISI E DIEGO ARMANDO MARADONA.Quella foto la terrò sempre con me e non cancellero’ mai quel tuo sorriso quando venisti da noi . Ovunque tu sia resterai sempre nei nostri cuori. Ciao”, queste e tante altre le parole per il giovane padre scomparso.