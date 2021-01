0 Facebook Tentativo di rapina finisce male: ruba una bici, ha una colluttazione con il proprietario e poi schiaffeggia un passante Cronaca 21 Gennaio 2021 17:19 Di redazione 2'

Folle tentativo di rapina a Licola. Dovrà rispondere di danneggiamento, lesioni aggravate e tentata rapina impropria Jonathan Obinyan, 29enne di origini nigeriane e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione di Licola.

Il ragazzo, impugnando un bastone, si è avviato verso una parafarmacia in Via De Curtis. I dipendenti lo hanno notato e prima che potesse entrare hanno sbarrato la porta di vetro. Il 29enne ha così colpito il vetro senza riuscire ad infrangerlo. Ha poi rubato la bici di uno dei dipendenti, parcheggiata fuori l’attività, e si è lanciato contro la vetrata sperando di ottenere un effetto “ariete”.

Anche in questa circostanza non è riuscito a penetrare nel locale e ha desistito. E’ fuggito con la bici appena rubata ma il proprietario lo ha inseguito e raggiunto. Ne è nata una breve colluttazione e anche questa volta si è dovuto arrendere. Ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi e durante la fuga ha colpito un passante con uno schiaffo al volto e danneggiato due auto in sosta.

Peccato che la sua direzione di fuga l’abbia portato a pochi passi dai carabinieri della locale stazione, poco prima allertati da alcuni cittadini e già pronti ad “accoglierlo.”

Finito in manette, Obinyan è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.