0 Facebook Dimezzate dosi vaccini per la Campania, De Luca furioso: “Si rischia di bloccare tutto” Cronaca 21 Gennaio 2021 13:34 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca ha comunicato attraverso una nota sui social che sono state diminuite le dosi di vaccini anti-Covid in arrivo per la Campania. Il governatore ha sottolineato come questo comporti un rischio per la somministrazione dei richiami.

“Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il 25 gennaio e’ stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Gia’ i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile”, queste le parole di Vincenzo De Luca. “E’ indispensabile garantire il completamento dei richiami. Questo puo’ avvenire solo sulla base di un unico criterio oggettivo: un vaccino per ogni cittadino”.

Il messaggio di De Luca ad Arcuri

De Luca ha poi inviato un messaggio al commissario Arcuri: “Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equita’ e oggettivita’ assoluta, a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno sforzo organizzativo enorme compiuto dalla Regione Campania, e che non puo’ essere vanificato. Siamo pronti, in caso contrario, a tutelarci in ogni sede. E’ indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi vaccinati”.

Il post di Vincenzo De Luca